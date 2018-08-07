أولمبياد طوكيو 2020 أول بطولة تستخدم تقنية التعرف على الوجوه

أعلنت شركة NEC اليابانية عن قيامها بتطبيق نظام جديد للتعرف على الوجوه، يعتمد على نظامها للذكاء الاصطناعي NeoFace، في الإجراءات التأمينية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بحيث سيكون هذا النظام عنصرًا رئيسيًا في تأكيد هوية المشاركين بالبطولة.

ووفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني، فإن النظام الجديد يقوم بتحليل وجه الشخص ومطابقته بالصورة الموجودة في البطاقة التعريفية، وذلك في لحظة مروره من بوابات الدخول إلى مختلف الساحات التي ستشهد إقامة منافسات البطولة، وذلك يجري خلال ثوانٍ معدودة، وبالتالي سيكون حلًا مثاليًا للقضاء على طوابير التفتيش الطويلة.

وأشارت الشركة اليابانية، إلى أن النظام الجديد اجتاز بنجاح اختبارات المكتب الأمريكي للتقنيات في وقت سابق، ما يؤهله إلى أن يتم تطبيقه في البطولة، إلى جانب نجاحه في الاختبار مع الرياضيين ذوي القامة الطويلة، والذي قد يصل طولهم إلى 208 سم.

يُذكر أن أولمبياد طوكيو 2020، سيعتبر البطولة الأولمبية الأولى التي تشهد تطبيق نظام التعرف على الوجوه كنظام رئيسي للتأكد من هوية المشاركين، من رياضيين ومتطوعين ومنظمين، والذي سيصل عددهم إلى 300 ألف شخص.

وتعتبر التقنية الجديدة مثالية للتطبيق في البطولة المذكورة، باعتبار أن هناك توقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى أعلى معدلاتها في 2020 منذ 100 عام.