“يويفا” ينظم بطولة ثالثة بجوار دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

قال أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه “حصل على الضوء الأخضر لإقامة ثالث بطولة للأندية في القريب العاجل”.

وأضاف أنييلي الرئيس التنفيذي في اجتماع لرابطة الأندية “بينما ننتظر موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حصلنا على الضوء الأخضر لإقامة بطولة ثالثة” ليصل بذلك عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية إلى 96 ناديًا في موسم 2021-2022.

ويمثل أنييلي -أيضًا- نادي يوفنتوس وسيكون حاضرًا في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إذ يشغل مقعدًا من المقعدين المخصصين للعملاق الإيطالي.

واعتادت أوروبا وجود مسابقة ثالثة للأندية وهي كأس أوروبا لأبطال الكأس لكنها ألغيت في 1999. وتقام في الوقت الحالي بطولة دوري الأبطال وبطولة الدوري الأوروبي للأندية الأقل قوة.

ومن المقرر أن يعقد أنييلي مؤتمرًا صحفيًا بعد الاجتماع في كرواتيا في وقت لاحق اليوم.