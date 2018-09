فيفا يعلن المرشحين لجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا.. ومحمد صلاح ينافس

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، الستار عن قوائم المرشحين لجائزة التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في العالم، عن الموسم الكروي 2017 -2018.

وضمَّت القائمة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وسيتم إعلان القائمة بواقع 5 حراس مرمى، و20 مدافعًا، و15 لاعب وسط، و15 مهاجمًا.

وتم اختيار اللاعبين المرشحين بناءً على تصويت 25 ألف لاعب محترف من 65 دولة.

وسيتم الإعلان عن التشكيلة النهائية الفائزة في حفل The best المقرر أن يقام في الـ24 من سبتمبر الجاري في لندن.

⏰ BREAKING 2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted Here are their top 5⃣ goalkeepers The most-voted goalkeeper will be in the #World11 Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/yhvyS0W8bp — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان الحالي ويوفنتوس السابق، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الحالي، والألماني تير شتيغن حارس برشلونة، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

⏰ BREAKING 2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted Here are their top 2⃣0⃣ defenders The 4⃣ most-voted defenders will be in the #World11 Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/vw2jS62yeu — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

المدافعون:

الإسبانيان دانيل كارفاخال وسيرخيو راموس، والفرنسي رافئيل فاران، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)، والكرواتي ديان لوفرين، والهولندي فان ديك (ليفربول)، والفرنسي صامويل أومتيتي والإسبانيان خوردي ألبا، وجيرارد بيكيه (برشلونة)، والأوروغوياني دييغو جودين (أتلتيكو مدريد)، والبرازيليان دانيل ألفيش تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)، والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)، والألماني ماتس هوميلز، وجشوا كيميش (بايرن ميونخ)، والفرنسي ينغامين بافار (شتوتغارت الألماني)، والكرواتي شيمي فرساليكو (إنتر ميلان)، والإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي)، الإنجليزي كيران تريبير (توتنهام)، والكولومبي ياري مينا (إيفرتون الإنجليزي).

⏰ BREAKING 2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted Here are their top 1⃣5⃣ midfielders The 3⃣ most-voted midfielders will be in the #World11 Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/BRycjZt0Zh — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

لاعبو الوسط:

الفرنسي بول بوغبا، والصربي نيمانيا ماتتش (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيليب كوتينيو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتور فيدال، والإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، والإسباني أندريس إنييستا (فيسيل كوبي الياباني)، والإسباني إيسكو، والبرازيلي كارلوس كاسيميرو، والألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والإسباني ديفيد سيلفا، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، والبلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي).

⏰ BREAKING 2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted Here are their top 1⃣5⃣ forwards The 3⃣ most-voted forwards will be in the #World11 ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Ezqw5yVWEq — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

خط الهجوم:

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن كوكبة من أفضل مهاجمي وهدافي العالم، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

كما تضم القائمة: الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والأوروغوائي إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان، والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والإنجليزي هاري كين لاعب توتنام، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس، والبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، والبرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والأوروغوائي لويس سواريز لاعب برشلونة.

يذكر أن الثلاثي الفائز بجائزة العام الماضي هو: رونالدو، ميسي، ونيمار.