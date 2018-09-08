كريستيانو رونالدو سيحضر حفل الفيفا لاختيار أفضل لاعب THE BEST

أكدت مصادر مقربة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجديد، حضوره حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار أفضل لاعب في العالم 2018 في لندن، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان “الدون” غاب عن حفل أفضل لاعب في أوروبا في موناكو، حيث تُوِّج زميله السابق لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب بعد تفوقه على رونالدو والمصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وكان انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس أبرز أحداث موسم الانتقالات الصيفية، لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية القريبة من ريال مدريد أشارت إلى أن قائد البرتغال منزعج من بعض الصحافيين الإسبان الذين يعتبرهم بأنهم استغلوا صداقته خلال فترة وجوده في النادي الملكي، وبدأوا يتحدثون عن قوة ريال مدريد دونه.

ويشعر رونالدو بأن أعوامه الـ 9 بين جدران سانتياغو برنابيو لم تعد محل تقدير في مدريد وصحافة إسبانيا، حتى من صحافيين كان يعتبرهم أصدقاءه.

وكان ذلك سببًا في قراره بعدم حضور حفل الاتحاد الأوروبي (اليويفا) رغم أنه، وفقًا لصحف برتغالية، هنّأ زميله السابق مودريتش هاتفيًا، حتى وإن كان يعتقد أنه الأحق بالجائزة.

كما أنه فضّل عدم الحضور حتى يقلل التوتر مع زملائه السابقين خاصة القائد سيرجيو راموس، الذي تحدث بشكل سيئ عن رونالدو بعد رحيله.

لكنه سيحضر حفل الفيفا في لندن المقرر في 24 سبتمبر المقبل، وسيتنافس خلاله مع مودريتش وصلاح أيضًا، بينما يعتبر يوفنتوس غيابه عن حفل اليويفا قرارًا شخصيًا لا دخل للنادي فيه.