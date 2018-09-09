المنتخب الفرنسي ينتفض أمام هولندا ويحقق فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا مثيرًا على منافسه الهولندي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرنسا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة A1، في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح الشاب كيلييان مبابي التسجيل للديوك الفرنسية في الدقيقة 14، مستغلًا تمريرة عرضية من زميله بليز ماتويدي، بعد أن وصلته الكرة بالخطأ من أحد لاعبي هولندا.

وفشل لاعبو المنتخب الفرنسي بتسجيل أي هدف، فيما تبقى من الشوط الأول، ليستقبل بطل العالم هدف التعادل، عندما شن لاعبو هولندا هجمة خاطفة، قبل أن يمرر كيني تيتي الكرة إلى ريان بابل الذي سجل التعادل في الدقيقة 67.

وبعد تلقي هدف التعادل سعى لاعبو فرنسا لتحقيق الفوز بقوة، وكان لهم ما أرادوا عندما سجل أوليفير جيرو الهدف الثاني بمساعدة من بنيامين ميندي في الدقيقة 75.

وهذا أول فوز للمنتخب الفرنسي منذ تتويجه بلقب كأس العالم 2018 في روسيا قبل نحو شهرين، إذ تعادل سلبيًا مع ألمانيا في أول مباراة منذ التتويج.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة.

دوري الأمم الأوروبية | فرنسا 1 × 0 هولندا | هدف أول فرنسا د14 HD امبابي ???????????? via : @if24hd pic.twitter.com/MogVUCJywz — انا موت (@OOQQ8808) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري الأمم الأوروبية | فرنسا 1 × 1 هولندا | هدف التعادل هولندا ريان بابل HD via : @if24hd pic.twitter.com/6jPYuqscjM — انا موت (@OOQQ8808) ٩ سبتمبر ٢٠١٨