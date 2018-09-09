قيمتها 60 ألف جنيه إسترليني.. سرقة عجلات سيارة لاعب ولفرهامبتون (صور)

قيمتها 60 ألف جنيه إسترليني.. سرقة عجلات سيارة لاعب ولفرهامبتون (صور)

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

تفاجأ الإنجليزي ريان بينيت لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي بسرقة عجلات سيارته “رانج روفر ” والتي يبلغ ثمنها أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني خلال الليل، بعدما استغل السارق غياب الإجراءات الأمنية، ونزع العجلات الأربع.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 28 للجوء للمواقع الاجتماعية لطلب التبليغ عن أي شخص يعرض عليهم شراء عجلات لسيارة “رانج روفر “.

وكتب اللاعب: “خلال الليل هناك من قام بسرقة عجلات سيارتي، رغم وجود أقفال تمكنوا من حلها وسرقتها.”

وأضاف اللاعب: “أي شخص تلقى عرضا لشراء 4 عجلات لسيارة ” رانج روفر ” أرجو أن يساعدني.”

وشارك اللاعب ريان بينيت في لقاءات فريقه وليفرهامبتون هذا الموسم بشكل رسمي.

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