كارل أيكيمي حارس ولفرهامبتون ونيجيريا يعتزل بعد صراع مع سرطان الدم (صور)

كارل أيكيمي حارس ولفرهامبتون ونيجيريا يعتزل بعد صراع مع سرطان الدم (صور)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال ولفرهامبتون واندرارز الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن حارسه النيجيري كارل أيكيمي أعلن اعتزاله اللعب بعد عام من الصراع مع سرطان حاد في الدم (لوكيميا).

وخاض أيكيمي (32 عامًا) أكثر من 200 مباراة مع ولفرهامبتون وارتبط بالنادي طيلة مسيرته.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء مستندًا إلى مشورة طبية بعد “عام شاق وعلاج كيماوي مكثف”.

وقال أيكيمي لموقع النادي على الإنترنت: “تحدثت مع الطبيب واقترح أن أعتزل لأن العلاج نال من جسدي”.

“يعتقد أن هذا أفضل لي ولا يمكنني المخاطرة بالعودة، صحتي تأتي في المقام الأول”.

وأضاف الحارس المولود في إنجلترا لكنه خاض 10 مباريات دولية مع نيجيريا “أود أن أبقى هنا من أجل أبنائي وعائلتي وأصدقائي وهذا أقل ثمن أدفعه لأظل بقية حياتي مع عائلتي”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة