كارل أيكيمي حارس ولفرهامبتون ونيجيريا يعتزل بعد صراع مع سرطان الدم (صور)

قال ولفرهامبتون واندرارز الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن حارسه النيجيري كارل أيكيمي أعلن اعتزاله اللعب بعد عام من الصراع مع سرطان حاد في الدم (لوكيميا).

وخاض أيكيمي (32 عامًا) أكثر من 200 مباراة مع ولفرهامبتون وارتبط بالنادي طيلة مسيرته.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء مستندًا إلى مشورة طبية بعد “عام شاق وعلاج كيماوي مكثف”.

وقال أيكيمي لموقع النادي على الإنترنت: “تحدثت مع الطبيب واقترح أن أعتزل لأن العلاج نال من جسدي”.

“يعتقد أن هذا أفضل لي ولا يمكنني المخاطرة بالعودة، صحتي تأتي في المقام الأول”.

وأضاف الحارس المولود في إنجلترا لكنه خاض 10 مباريات دولية مع نيجيريا “أود أن أبقى هنا من أجل أبنائي وعائلتي وأصدقائي وهذا أقل ثمن أدفعه لأظل بقية حياتي مع عائلتي”.

Thank you for the support over the years . My last day as a footballer. But one I am happy and great full for !!! Thanks to everyone to do with @wolves and everyone in football I have met. ????◼❤ https://t.co/WM1s5A0czm

— Carl Ikeme (@Carl_Ikeme) ٢٧ يوليو ٢٠١٨