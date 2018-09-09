مقتل شخص وإصابة 37 في حادث تدافع قبل مباراة مدغشقر والسنغال

قُتل شخص واحد وأصيب 37 على الأقل إثر تدافع الجماهير قبل انطلاق مباراة مدغشقر والسنغال، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في تناناريف اليوم الأحد.

وذكرت محطة “آر.إف.إي” الفرنسية الإذاعية نقلًا عن مسؤولين في مستشفى محلي وقوع الحادث جراء تدافع الجماهير من أجل دخول الإستاد في العاصمة تناناريف قبل المباراة المهمة.

ووقفت الجماهير في طوابير خارج الإستاد منذ الصباح الباكر انتظارًا لبدء المباراة في تمام الساعة 1430 بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) وعند فتح البوابات اندفعت الجماهير للدخول.

وشهدت قارة أفريقيا الكثير من الحوادث المشابهة في الماضي بسبب الافتقار إلى إجراءات التأمين اللازمة واحتشاد الجماهير بكثافة في الملاعب، ما يؤدي إلى هذه الحوادث المأساوية.

وأقيمت المباراة، ضمن المجموعة الأولى، بحضور جماهيري مكثف وانتهت بالتعادل 2-2.

[#QualifCAN2019] Au moins une personne est morte et 37 autres blessés aujourd’hui lors d’une bousculade survenue à l’entrée d’un stade de la capitale malgache Antananarivo avant le coup d’envoi entre Madagascar???????? et le Sénégal????????. (@RMCsport) pic.twitter.com/YDyOw8RMbH — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وتتصدر السنغال، التي ودعت كأس العالم الأخيرة في روسيا من الدور الأول، المجموعة بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن مدغشقر.

وتحتل غينيا الاستوائية المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر أمس السبت على السودان متذيل الترتيب دون رصيد من مباراتين.