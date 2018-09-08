بسبب السقوط مجددًا.. يدلين يسخر من نيمار خلال مباراة البرازيل وأمريكا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر سخرية مدافع المنتخب الأمريكي، دي أندريه يدلين، من البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان؛ بسبب التمثيل، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أن يدلين، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، سخر من نيمار؛ بعد تدخله عليه في المباراة وسقوطه على الأرض بطريقة لا تتناسب مع اللعبة.

وذكرت أن يدلين قال لحكم المباراة بعد احتساب خطأ لصالح نيمار، ساخرًا: “هل شاهدت بطولة كأس العالم؟”

وأشارت إلى أن نيمار، فعل هذا الأمر في أكثر من مرة خلال بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018، حيث قضى 14 دقيقة على أرضية الملعب، ليضع نفسه في وجه الانتقادات.

وأضافت أن هناك الكثير من المشجعين واللاعبين انتقدوا نيمار؛ بسبب التمثيل للحصول على أخطاء وركلات الجزاء بصورة مبالغ فيها.

وفازت البرازيل في ساعة مبكرة، من صباح اليوم السبت، على مضيفها المنتخب الأمريكي بهدفين لروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ونيمار.