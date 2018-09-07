تعيين نيمار قائدًا دائمًا للمنتخب البرازيلي

قرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تعيين النجم نيمار دا سيلفا قائدًا دائمًا لمنتخب السامبا.

وأوضح تيتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة البرازيل والولايات المتحدة وديًا اليوم الجمعة: “من الآن فصاعدًا سيكون نيمار هو قائدنا، ولن يتم التناوب على شارة القيادة، نيمار سيكون بشكل دائم هو القائد”.

وأضاف تيتي أن “الوقت يمر والأشخاص ينمُون وينضجون، عاصرنا مواقف مهمة في الوقت الذي أمضيناه مع نيمار، هو في وضع يسمح له بهذه الخطوة”.

واعتمد تيتي على مبدأ التناوب في تعيين قائد للمنتخب في تصفيات كأس العالم وكأس العالم في روسيا.

وتناوب كل من تياغو سيلفا، وجواو ميراندا، ومارسيلو على ارتداء شارة القيادة قيادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018، علمًا أن السيليساو ودّع من دور الـ 8، بالخسارة 1/2 أمام بلجيكا.

وعلق نيمار على قرار تيتي وقال: “تقبلت القرار لأنَّني تعلمت وسأتعلم أكثر، والمسؤولية أمر سيساعدني”.

وأضاف “أحمل الآن مسؤولية كبيرة بسبب شارة القيادة، لكن لا حاجة لي بها إذا لم ألعب كرة جيدة، في النهاية”.