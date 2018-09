شاهد.. إدين هازارد يسجل هدفًا مذهلًا في مباراة بلجيكا واسكتلندا (فيديو)

سجل النجم البلجيكي إدين هازارد هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بلجيكا، واسكتلندا، أمس الجمعة، وديًا.

وحصل هازارد على الكرة ليتلاعب بمدافعي المنافس بحركة بسيطة بقدمه، قبل أن يسدد الكرة بقوة في المرمى، ويصيف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 46.

وحقق المنتخب البلجيكي الفوز بنتيجة 4/0، في أول مباراة له منذ فوزه الميدالية البرونزية بكأس العالم 2018 في روسيا، عقب فوزه 2/0 على إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء الهدف الأول عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، ثم هازارد في الدقيقة 46، وسجل ميشي باتشواي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 52 و60.

ويلعب المنتخب البلجيكي أمام آيسلندا الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

Eden Hazard just scored this banger for Belgium. This is pure filth. Look at that power ????

pic.twitter.com/uk0I4loJC0

— World Cup (@FlFAWC2018) ٧ سبتمبر ٢٠١٨