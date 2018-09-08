منتخب الأرجنتين يهزم غواتيمالا.. والأوروغواي تكتسح المكسيك وديًّا

هزّ لويس سواريز الشباك مرتين من بينهما ركلة جزاء ليقود أوروجواي لفوز سهل 4\1 على المكسيك فيما انتفضت الأرجنتين بعد أداء سيئ في كأس العالم لتتغلب 3\0 على غواتيمالا في مباراتين وديتين لكرة القدم في الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وتقدمت أوروغواي، التي ودّعت كأس العالم بهزيمة في دور ال 8 أمام فرنسا التي أحرزت اللقب فيما بعد، في الدقيقة 21 في هيوستون عبر خوسيه ماريا خيمنيز لكن راؤول خيمنيز أدرك التعادل للمكسيك بعد ذلك ب4 دقائق.

وأحرز سواريز هدفين خلال 9 دقائق في الشوط الأول قبل أن يختتم جاستون بيريرو الأهداف بعد مرور ساعة وهو هدفه الدولي الأول.

وفي لوس أنجليس كانت الأرجنتين في ثوبها الجديد وفي غياب ليونيل ميسي أقوى من منافستها القادمة من أمريكا الوسطى.

ومنح غونزالو مارتينيز التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 27 قبل أن يضاعف جيوفاني لو سيلسو الفارق بعد ذلك ب8 دقائق بتسديدة رائعة من 25 مترًا.

واختتم جيوفاني سيميوني نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأهداف في نهاية الشوط الأول في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية.

وأبلغ سيميوني الصحفيين “منذ أن كنت طفلًا أبلغني والدي أنني سأكون هنا (مع المنتخب). بغض النظر عن هوية المنافس كان هناك الكثير من القلق لمشاهدة الأرجنتين في ثوبها الجديد. فعلنا كل ما علينا في الشوط الأول”.

وفي مباراة أخرى قلبت كولومبيا تأخرها بهدف إلى انتصار 2\1 على جارتها فنزويلا في ميامي.

وتلعب الأرجنتين ضد كولومبيا في نيوجيرزي يوم الثلاثاء وفي اليوم ذاته تلعب المكسيك ضد أمريكا في ناشفيل.

وتلعب غواتيمالا ضد الإكوادور في إلينوي فيما تتجه البرازيل، التي تغلبت 2\0 على أمريكا في وقت سابق من الليلة الماضية، إلى ماريلاند لمواجهة السلفادور.