الأرجنتين تحجب الرقم 10 بسبب ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتين لن تمنح أي لاعب آخر رقم 10 الخاص بليونيل ميسي، على أمل عودته من جديد للدفاع عن قميص المنتخب الوطني.

ولم ينضم ميسي البالغ عمره 31 عامًا لتشكيلة المدير الفني المؤقت ليونيل سكالوني لمواجهة غواتيمالا ثم كولومبيا وديًا، وذلك لأول مرة بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس العالم الأخيرة في روسيا بالخسارة 4-3 أمام فرنسا.

وكان ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة يرتدي الرقم 19 في نهائيات كأس العالم 2006، لكنه ارتدى الرقم 10 الشهير في آخر ثلاث نسخ من المونديال، ولعب بهذا الرقم تحت قيادة دييغو مارادونا في بطولة جنوب أفريقيا 2010.

ولكن بعد بطولة مخيبة للآمال هذا الصيف في روسيا، قد يقرر ميسي أنه أدى ما عليه وسيركز مع ناديه الكتالوني، خاصة بعد تجاوزه الثلاثين من عمره.

وتعتقد صحيفة “إل مونديو ديبورتيفو” الإسبانية أن سكالوني وكلاوديو تابييا رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحاولان منح ميسي الوقت الكافي للتفكير وليس الضغط عليه لاتخاذ قرار، كما أن ترك القميص رقم 10 دون أن يرتديه أحد اللاعبين خلال التجمع الحالي خطوة حكيمة من الاتحاد.

وقال زميله في الفريق سيرجيو روميرو الذي غاب عن كأس العالم بسبب الإصابة : “أنا واثق من أنني لو اتصلت بكل لاعب من الكبار فسيقولون إنهم سيعودون للمنتخب الوطني. أتمنى أن يعود ميسي وباقي اللاعبين للفريق الوطني”.

وستشارك الأرجنتين في النسخة المقبلة من كأس كوبا أمريكا، ولها سجل رائع في البطولة، حيث فازت باللقب 14 مرة وتحتل المركز الثاني من حيث البطولات بعد أوروغواي.

وبالتأكيد سيريد كافة جماهير كرة القدم أن يكون ميسي حاضرًا في البرازيل؛ لقيادة الأرجنتين في البطولة العام المقبل.

وشارك ميسي لأول مرة مع منتخب بلاده وسنه 18 عامًا، في أغسطس/ آب 2005، وحصل على شارة القيادة في عام 2011.

وسبق لميسي الاعتزال دوليًا عقب الإخفاق للعام الثاني على التوالي في الفوز بلقب كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي، لكن سرعان ما عاد عن قراره بسبب الضغط الشعبي والرسمي.