بيبي يسجل في مباراته المئوية خلال تعادل البرتغال وكرواتيا (فيديو)

احتفل بيبي مدافع منتخب البرتغال بمباراته الدولية رقم 100 بتسجيل هدف التعادل أمام كرواتيا، وصيف بطل كأس العالم لكرة القدم، في مباراة ودية، اليوم الخميس.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 18، عندما تمكن ايفان بيريسيتش من تسجيل هدف التقدم لكرواتيا.

ومع حلول الدقيقة 32، أدرك المنتخب البرتغالي التعادل عن طريق كيبلير لافيران بيبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء في غياب نجمه الأول كريستيانو رونالدو، المحترف في يوفنتوس الإيطالي، لوجهة نظر فنية.