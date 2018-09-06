برشلونة لا يريد تكرار فشله في صفقة غريزمان مع رابيو

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني ومع ذلك تستمر الأندية في الحفاظ على علاقاتها باللاعبين الذين كانوا على وشك الانضمام لهم وأنديتهم رفضت، وهذا ما فعله برشلونة مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة لم يفقد الأمل بعد في التعاقد مع رابيو العام المقبل على أبعد تقدير في ظل رفض النادي الباريسي رحيله الصيف الحالي.

وكان الدولي الفرنسي أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني منذ بداية الصيف بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وضغط النادي الفرنسي لإقناع رابيو بتجديد عقده، لكن لاعب خط الوسط بقي ثابتًا في إشارة واضحة على رغبته في الرحيل الصيف المقبل عندما ينتهي عقده.

وقرر برشلونة الانتظار لكن بحذر وأبرز مثال على ذلك ما حدث الموسم الماضي في صفقة أنطوان غريزمان ، حيث كان النادي واضحًا للغاية في أنه سيتوصل لاتفاق مع الدولي الفرنسي وتم تداول الأمر في وسائل الإعلام.

كما أن برشلونة بدأ في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظار هداف أتلتيكو مدريد حيث لم يمنح النادي رقم 7 للبرازيلي كوتينيو الذي انتقل للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي ليكون محفوظًا لغريزمان.

لكن جاءت المفاجأة قبل كأس العالم مباشرة عندما رفض غريزمان الانضمام للنادي الكتالوني وأعلن ذلك عبر فيلم وثائقي مثير للجدل.

وقال جيردي ميستري نائب رئيس برشلونة لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” في محاولة للتخلص من هذه القضية: “كانت فرصة كبيرة، لكنها فرصة لم تخل من الإثارة، لا يريد النادي أن يحدث الشيء نفسه مرة أخرى مع رابيو”.

وحافظ برشلونة على اتصالات مباشرة مع اللاعب للتوقيع معه في غضون عام لكن هذه فترة يمكن أن يحدث فيها الكثير لذلك يود النادي الكتالوني الحصول على توقيعه بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 عندما يكون رابيو حرًا بشكل قانوني لبدء المفاوضات مع الأندية الأخرى.

وسيواصل باريس سان جيرمان الضغط على اللاعب من أجل البقاء في النادي كما أعلنت أندية أخرى مثل يوفنتوس عن اهتمامها بالموهبة الشابة.

يجب على برشلونة التأكد من أن كل شيء قد تم حسمه بشكل تام فيما يتعلق بهذه الصفقة حيث لا يمكنهم تكرار ما حدث مع غريزمان أن يحدث مجددًا مع رابيو.