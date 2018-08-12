أدريان رابيو يبدأ التمرد على باريس سان جيرمان

بدأ أدريان رابيو التمرد على ناديه باريس سان جيرمان، ورفض تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي، معرضًا مستقبله للخطر، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة عام؛ بعدما رفض البقاء مع النادي الباريسي.

وسعى برشلونة بطل الدوري الإسباني، منذ فترة، للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي، إلا أن ناديه تمسك به ورفض رحيله للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا رفض تجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وتقدم سان جيرمان بعرض جديد للاعب، لكنه رفضه على الفور دون تفكير، خاصة وأن برشلونة مازال يسعى للتعاقد معه.

وقد يواجه اللاعب خطر التجميد وعدم المشاركة في الموسم، حسبما قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، خاصة وأنه أثار الجدل قبل عدة شهور؛ برفضه الانضمام لقائمة من البدلاء في تشكيلة فرنسا التي شاركت وفازت بكأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأضافت “ليكيب”، أن آنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي، يسعى بقوة لإيجاد حل لهذه الأزمة، دون أن يسمح باستمرارها لفترة طويلة.