القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية

ينتظر متابعو ومحبو كرة القدم الأوروبية حول العالم، انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، اليوم الخميس، بمباراة ألمانيا وفرنسا. وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

وستقسم المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى “دوريات” وهي دوري (A) مكون من 12 فريقًا، ودوري (B) مكون من 12 فريقًا، ودوري (C) مكون من 15 فريقًا، وأخيرًا دوري (D) مكون من 16 فريقًا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري.

وتقام مباريات دور المجموعات بدوري الدرجة A على مدار الشهرين القادمين فالجولة الأولى تقام أيام الـ6 والـ7 والـ8 من سبتمبر الجاري والثانية من الـ9 إلى الـ11 من سبتمبر والثالثة من الـ11 إلى الـ13 من أكتوبر المقبل والرابعة من الـ14 إلى الـ16 من أكتوبر والخامسة من الـ15 إلى الـ17 من نوفمبر المقبل والسادسة من الـ18 إلى الـ20 من نفس الشهر.

وتقام مباريات دور الأربعة يومي الـ5 والـ6 من يونيو 2019 ثم المركز الثالث والرابع والنهائي يوم الـ9 من نفس الشهر.

وتم تقسيم الدوري A إلى 4 مجموعات الأولى تضم ألمانيا وفرنسا بطل العالم وهولندا والثانية تضم بلجيكا وسويسرا وآيسلندا والثالثة تضم البرتغال وإيطاليا وبولندا والرابعة تضم إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا.

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباريات عبر 10 محطات تلفزيونية من بينها بي إن سبورتس الحاصلة على الحقوق في منطقة الشرق الأوسط عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات.

وستذاع المباراة عبر قناة مفتوحة بالقمر الصناعي الأوروبي HOT BIRD وهي canale 5 italia وعبر القمر ASTRA تذيع قناة ZDF.