كل ما تريد معرفته عن بطولة دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو ومحبو كرة القدم الأوروبية حول العالم، انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، غدًا الخميس.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

نظام البطولة

وستقسم المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى “دوريات” وهي دوري (A) مكون من 12 فريقًا، ودوري (B) مكون من 12 فريقًا، ودوري (C) مكون من 15 فريقًا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقًا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري.

موعد إقامة المباريات

تنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، غدًا الخميس، وتنتهي في حزيران/يونيو 2019.

وتقام المرحلتان الأولى والثانية، في الفترة ما بين يومي 6 و11 أيلول/سبتمبر الحالي، في حين تقام المرحلتان الثالثة والرابعة، في الفترة ما بين يومي 11 و16 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وتقام المرحلتان الخامسة والسادسة، بداية من 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وتقام منافسات الدورة المجمعة، في الفترة ما بين الخامس والتاسع من حزيران/يونيو المقبل، ولكن مقر استضافتها لم يتحدد بعد.

La #NationsLeague débute demain! Quelle est LA plus grosse affiche pour vous? pic.twitter.com/gnPHDZXED4 — L'UEFA (@UEFAcom_fr) September 5, 2018

سبب إنشاء البطولة

فكرة إنشاء هذه البطولة، ترجع للاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق لليويفا والموقوف حاليًا، وكان قد تمكن من وضعها في حيز التنفيذ قبل رحيله عن منصب رئيس اليويفا، على خلفية تورطه في فضيحة فساد.

ويهدف اليويفا من إقامة بطولة دوري الأمم، إلى جذب اهتمام الجماهير بالمنتخبات، في فترات ما بين نسخ بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولكي يمنح البطولة قدرًا أكبر من الإثارة والمتعة، قرر اليويفا، منح بطل كل مجموعة فرصة لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا التالية.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

وستنطلق تصفيات كأس الأمم الأوروبية لاحقا في مارس 2019، عقب نهاية منافسات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وسيشارك في التصفيات جميع منتخبات أوروبا الـ55. وسيتم حسم 20 بطاقة تأهل فقط من أصل 24 بطاقة من خلال التصفيات، بينما تتوزع البطاقات الأربع المتبقية على الفرق التي حققت أفضل نتيجة في دوري الأمم الأوروبية (باستثناء المنتخبات التي تأهلت بالفعل ليورو 2020) بواقع بطاقة لكل دوري، وذلك للتنافس على التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وسينطلق ملحق التصفيات المعتمد على نتائج دوري الأمم الأوروبية في مارس 2020.

القنوات الناقلة

وتقام أبرز مباراة في البطولة غدًا بين ألمانيا، بطلة العالم السابقة، وفرنسا، البطلة الحالية، الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت السعودية وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 1.

هذا وتواجه إيطاليا نظيرتها بولندا يوم الجمعة، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قنوات beIN SPORTS HD 2، ويوم السبت تنتظرنا مواجهة نارية بين إنجلترا وإسبانيا تنطلق في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت السعودية.