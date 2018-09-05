بيكهام يطلق اسم إنتر ميامي على ناديه الأمريكي الجديد

أعلن ديفيد بيكهام قائد إنجلترا السابق اليوم الأربعاء، أنه سيطلق اسم إنترناسيونال دي فوتبول ميامي، أو إنتر ميامي، على ناديه الجديد الذي سيشارك في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

وكشف النادي عن شعاره أيضًا، وهو عبارة عن شكل دائري يتضمن صورة لطائرين كبيرين من اللون الأبيض لمالك الحزين (البلشون).

ونال بيكام حقوق امتلاك نادٍ في دوري المحترفين في ميامي، في يناير كانون الثاني الماضي، بعد أربع سنوات من إعلان رغبته لأول مرة في تأسيس فريق في المدينة الواقعة في جنوب فلوريدا.

وقال بيكام مالك النادي ورئيس إدارة كرة القدم في بيان: “إنه يوم أشعر فيه بالفخر أنا والفريق بأكمله، يشرفني الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين”.

وأضاف لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلانو ولوس أنجليس جالاكسي السابق: “قطعنا خطوة مهمة أخرى على طريق تأسيس نادينا، واليوم يمثل لحظة مهمة في تاريخ كلوب إنترناسيونال دي فوتبول ميامي”.

ومن المقرر أن يبدأ إنتر ميامي اللعب في 2020 على ملعب مؤقت، حتى يتم الانتهاء من ملعبه الذي يسع 25 ألف متفرج بعدها بعام واحد.