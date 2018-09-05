لوف عن مباراة ألمانيا ضد فرنسا: يجب أن تدافع بكل اللاعبين أمام بطلة العالم

قال يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، إنه يجب على منتخب بلاده الدفاع بكل لاعبيه عندما يستضيف فرنسا بطلة العالم، غدًا الخميس، إذا كان الفريق يبحث عن تعويض إخفاقه في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم وبدء صفحة جديدة.

وخرجت ألمانيا، بطلة العالم 2014، من الدور الأول في كأس العالم في روسيا في أكثر خروج مبكر للفريق خلال 80 عامًا بالمسابقة.

وستكون المباراة أمام فرنسا في دوري الأمم هي الأولى للمنتخبين بعد كأس العالم.

وقال لوف للصحفيين، يوم الخميس: “نريد أن نظهر بشكل مختلف ونلعب مباراة جيدة أمام أبطال العالم، بكل تأكيد ستكون الفرصة متاحة لبعض التعويض”.

وأضاف: “يمكن الشعور بأن الفريق يدرك أنه يحتاج إلى تعديل الأمور.

“يجب أن نتحلى بالثقة بالدفاع ويجب مشاركة كل اللاعبين في الدفاع، يجب أن ندافع عن مرمانا بكل الطرق وهذا شيء مهم”.

وتابع: “بغض النظر عن الأسلوب فإنه من المهم لكل اللاعبين المشاركة في الدفاع ولا يتعلق الأمر بلاعبي الخط الخلفي فقط، نريد إعادة التوازن للعبنا”.

وألقى لوف في الأسابيع الأخيرة باللوم على أسلوبه الهجومي الزائد، الذي ترك الفريق معرضًا لخطورة كبيرة في الخلف، في الخروج المبكر من كأس العالم.

وقال لوف إنه بات الآن على ألمانيا التأقلم مع دور الفريق غير المرشح للفوز عندما يواجه فرنسا التي استحقت إحراز لقب كأس العالم بعدما باتت أفضل فريق في العالم بالسنوات الأخيرة.

وأكمل: “نحن غير المرشحين للفوز عندما يلعب أبطال العالم أول مباراة بعد إحراز اللقب، كنا المرشحين على مدار سنوات والآن علينا البدء من موقع مختلف”.

واستبعد لوف تراجع مسعود أوزيل، لاعب الوسط، عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه عقب كأس العالم بداعي أنه يتعرض للعنصرية وذلك عقب اندلاع أزمة بسبب صورة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال لوف عن لاعب آرسنال: “لقد أعلن اعتزاله وذكر أسبابه والقضية انتهت، عندما يعلن شخص الاعتزال بهذه الطريقة لا يمكن إعادته بعد ثمانية أسابيع لاحقة”.