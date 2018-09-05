نيمار يحرز هدفًا في تدريبات البرازيل ويحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

سجل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، هدفًا في تدريبات منتخب البرازيل، ليقوم بعدها بالاحتفال بطريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة خصوصًا جمهور ريال مدريد الذي يتمنّى انتقال اللاعب لفريقهم في ظل أخبار كثيرة تتحدث عن مفاوضات وسعي لضمه للميرنغي لتعويض رحيل الدون إلى اليوفي.

Ney or CR7? ????Neymar celebrates brilliant training goal like Cristiano Ronaldo ???? Posted by Brasil Global Tour on Tuesday, September 4, 2018

ولم تكن هذه هي اللقطة الوحيدة للاعب البرازيلي في التدريبات، إذ استقبل الوافد الجديد لمنتخب بلاده، إيفرتون، الذي انضم للمرة الأولى من نادي فلامنغو، بمراوغة ساحرة.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة الولايات المتحدة السبت المقبل، ثم مواجهة السلفادور 12-9 الجاري وديًا.

وخلال التدريبات استلم نيمار الكرة ومرَّرها بالكعب من بين أقدام إيفرتون، وسط اندهاش لاعبي السيليساو أبرزهم كاسيميرو لاعب ريال مدريد الذى وضع يديه فوق رأسه.

ويعتبر هذا المعسكر الأول للمنتخب البرازيلي بعد كأس العالم 2018، بعد الإخفاق والخروج على يد منتخب بلجيكا من الدور ربع النهائي.