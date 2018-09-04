نيمار: مانشستر سيتي سيفوز بالدوري الإنجليزي.. ويسخر من زميله في التدريبات (فيديو)

بدأت البرازيل الاستعداد للمواجهات الودية الشهر الحالي، إذ انضم نيمار إلى زملائه في تشكيلة المدرب تيتي، استعدادًا لخوض مباراتين ضد الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل ثم السلفادور بعدها بأربعة أيام.

وبدأ نجم باريس سان جيرمان التدريبات مع الفريق يوم الإثنين، حيث أظهر تألقه على الفور خلال التدريبات بوضع الكرة بين قدمي المهاجم الشاب إيفرتون (22 عامًا) لاعب نادي غريميو، لكنه سرعان مع حضنه حتى لا يشعر بالضيق.

وكان نيمار من ضمن الأسماء المستدعاة الى التشكيلة، والتي خلت من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غبريل جيسوس وظهير ريال مدريد الإسباني مارسيلو، ومدافع إنتر ميلان الإيطالي ميراندا، وكان الثلاثة من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة تيتي خلال نهائيات كأس العالم.

ومن ناحية أخرى قال مهاجم برشلونة السابق لصحيفة “إكسبريس” البريطانية إن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون قوية هذا الموسم لكنه توقع احتفاظ سيتي باللقب.

وأضاف النجم البرازيلي أنه يتوقع أن يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني، بينما يعتقد أن تشيلسي سيكون في المركز الثالث، فيما قال إن توتنهام هوتسبر سيحتل المركز الرابع، مستبعدًا ليفربول من المراكز الأربعة الأولى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور أربع جولات برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن تشيلسي وواتفورد، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد عشر نقاط.