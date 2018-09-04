هل يقود بيكرمان منتخب الأرجنتين بعد الرحيل عن كولومبيا؟

تقدم الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا باستقالته من منصبه بعد شهرين من قيادة الفريق لدور الستة عشر في كأس العالم ليقترب من قيادة منتخب بلاده خلفًا لخورخي سامباولي.

وودّع بيكرمان، الذي قاد كولومبيا مدة ستة أعوام ونصف العام، لدور الستة عشر في كأس العالم أمام منتخب إنجلترا.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية أن بيكرمان البالغ عمره 69 عامًا من المتوقع أن يخلف سامباولي أو يتولى منصب المدير العام للاتحاد الأرجنتيني.

وأعلن الاتحاد الكولومبي الشهر الماضي أن أرتورو رييس مدرب منتخب الشباب تحت 20 عامًا سيقود الفريق الأول في مباراتين وديتين أمام فنزويلا والأرجنتين بعد توقف المفاوضات مع بيكرمان بشأن تمديد عقده وقد انتهت هذه الأزمة باستقالته.

وتولى بيكرمان تدريب كولومبيا منذ يناير/ كانون الثاني 2012 لكنه ودّع مونديال روسيا 2018 عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام إنجلترا.

وقال بيكرمان عقب استقالته “من المحزن عدم الاستمرار. لقد حققنا نتائج رائعة مع الفريق. دائمًا ما أتعامل بطريقة معينة ولا يمكني أن أعرض نفسي على المنتخبات احترامًا للمكان الذي أعمل فيه. أعيش في كولومبيا بشكل دائم، وقد قيل الكثير من الأكاذيب بشأني”.