كيليان مبابي مهدد بالإيقاف 5 مباريات

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان مهدد بالإيقاف 5 مباريات؛ عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام نيم أولمبيك في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأشهر الحكم بريسارد جيروم البطاقة الحمراء في وجه مبابي، قبل صافرة نهاية المباراة بقليل؛ بعد أن دفع أحد لاعبي الخصم بقوة.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب”، فإن مبابي قد يوقف عن اللعب 5 مباريات مع باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن تغليظ عقوبة مبابي، سيتوقف على مدى إدانة تقرير الحكم له، بعدما اعتدى بدون كرة على لاعب نيم؛ غضبًا من تدخله العنيف.

واعتذر مبابي عمّا بدر منه للجماهير الباريسية، وأكد أنه جاهز للتحقيق معه، والدفاع عن نفسه.

وستعقد لجنة الانضباط برابطة أندية الدوري اجتماعها، الأربعاء المقبل؛ للبت في عقوبة كيليان مبابي.

والـ 5 مباريات المقبلة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ستكون أمام سانت إيتيان، ورين، وستاد ريمس، ونيس، وليون.