كليان مبابي يعتذر للجماهير ويتصدر ترشيحات الفرنسيين للفوز بالكرة الذهبية

كليان مبابي يعتذر للجماهير ويتصدر ترشيحات الفرنسيين للفوز بالكرة الذهبية

النجم الشاب طرد خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام نيم.

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

اعتذر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لجماهير فريقه؛ بعد طرده المباشر خلال لقاء فريقه أمام نيم في الدوري الفرنسي؛ بعدما قام بدفع لاعب المنافس الذي تدخل ضده بشكل عنيف.

وكتب كليان مبابي على صفحته على ” تويتر”: “جماهير فريق باريس سان جيرمان، أريد أن أقدم اعتذاري لكم على الحركة التي قمت بها، والتي أفسدت الفوز الجماعي الرائع، وأريد أيضًا أن أشكر أولتراس الفريق على الدعم الذي كان أيضًا بالأمس مميزًا”.

من جهة أخرى، تصدر النجم الشاب استفتاء لأحد القنوات التلفزيونية الفرنسية حول اللاعب الفرنسي المرشح للفوز بالكرة الذهبية، بفارق كبير عن أنطوان غريزمان ونغولو كانتي ورافائيل فاران.

وحصل مبابي على 44 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 18 لغريزمان و7 لنغولو كانتي و5 لفاران.

ولن يكون مبابي في مواجهة مواطنيه للفوز بالكرة الذهبية، فهناك عدة أسماء مرشحة: كالكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي إدين هازارد والمصري محمد صلاح.

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