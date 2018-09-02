كليان مبابي يعتذر للجماهير ويتصدر ترشيحات الفرنسيين للفوز بالكرة الذهبية

اعتذر النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لجماهير فريقه؛ بعد طرده المباشر خلال لقاء فريقه أمام نيم في الدوري الفرنسي؛ بعدما قام بدفع لاعب المنافس الذي تدخل ضده بشكل عنيف.

وكتب كليان مبابي على صفحته على ” تويتر”: “جماهير فريق باريس سان جيرمان، أريد أن أقدم اعتذاري لكم على الحركة التي قمت بها، والتي أفسدت الفوز الجماعي الرائع، وأريد أيضًا أن أشكر أولتراس الفريق على الدعم الذي كان أيضًا بالأمس مميزًا”.

Mes chers supporters parisiens, Je souhaiterai m’excuser auprès de vous pour mon geste d’hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective. Mais aussi remercier le @Co_Ultras_Paris pour votre soutien encore hier c’était énorme ???????? ICI C’EST PARIS ???????? — Kylian Mbappé (@KMbappe) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

من جهة أخرى، تصدر النجم الشاب استفتاء لأحد القنوات التلفزيونية الفرنسية حول اللاعب الفرنسي المرشح للفوز بالكرة الذهبية، بفارق كبير عن أنطوان غريزمان ونغولو كانتي ورافائيل فاران.

وحصل مبابي على 44 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 18 لغريزمان و7 لنغولو كانتي و5 لفاران.

ولن يكون مبابي في مواجهة مواطنيه للفوز بالكرة الذهبية، فهناك عدة أسماء مرشحة: كالكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي إدين هازارد والمصري محمد صلاح.