TheBest.. زيدان ينافس ديشان وداليتش على جائزة أفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، اليوم الإثنين، عن المدربين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للموسم الماضي.

وضمت القائمة كلًا من: زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

ونجح زلاتكو داليتش في تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ كرواتيا، بعد أن تمكن من الوصول لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ بلاده، ثم حصد المركز الثاني بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 4-2. وذلك خلال نسخة عام 2018 التي أقيمت في روسيا هذا الصيف.

فيما نجح ديديه ديشان في الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا، بعد 20 عامًا من المرة الأولى، والتي كان خلالها لاعبًا.

وضمت القائمة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والذي حقق بدوره إنجازًا تاريخيًا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي للعام الثالث على التوالي، بجانب كأس العالم للأندية.

وسيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 24 من الشهر الجاري في لندن.