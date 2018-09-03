يايا توريه: رفضت عدة عروض أوروبية وآسيوية من أجل أولمبياكوس

قال يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، اليوم الاثنين، إنه انضم إلى أولمبياكوس المنافس في الدوري اليوناني الممتاز عقب رفضه العديد من العروض من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وصنع الدولي القادم من كوت ديفوار اسمه في النادي اليوناني موسم 2005-2006 قبل الانتقال للفوز بالعديد من الألقاب الكبرى مع برشلونة وسيتي.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن توريه (35 عامًا) قوله: “عندما غادرت النادي في 2006 قلت إني سأعود وأنا سعيد بالوفاء بوعدي.

“اتخذت قراري بالعودة بناء على العلاقة الخاصة مع هذا النادي. من دواعي فخري وسروري عودتي إلى أولمبياكوس”.

وأكد متصدر الدوري اليوناني الصفقة لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بقيمتها المالية لكن وسائل إعلام محلية قالت إن توريه سيحصل على 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار) لمدة موسم واحد.

ورحل توريه عن سيتي بعد مشاركته المحدودة في المباريات الموسم الماضي لينهي مسيرة استمرت ثمانية مواسم في النادي الإنجليزي، الذي فاز معه بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين ومرة واحدة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأنهى أولمبياكوس الموسم الماضي في المركز الثالث وهو الأقل للفريق خلال 23 عامًا بعدما توج باللقب 20 مرة خلال 22 عامًا.