رسميًا.. يايا توريه ينضم إلى أولمبياكوس اليوناني (فيديو وصور)

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تعاقده رسميًا، مع اللاعب الإيفواري يايا توريه، بعد رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي.

ونشر النادي اليوناني صورًا لاستقبال الجماهير ليايا توريه، لكنه لم يكشف مدة عقد اللاعب أو التفاصيل المالية للصفقة.

ويظهر في الصور يايا توريه وفي استقباله عدد كبير من أعضاء وجماهير نادي أولمبياكوس صاحب الشعبية الكبيرة في اليونان إلى جانب باناثينايكوس.

ورحل يايا توريه (35 عامًا) عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي، بعد توتر علاقته مع مدرب الفريق بيب غوارديولا، الذي اعتمد على توريه في عدد قليل من المباريات الموسم الماضي.

وتوريه صاحب مسيرة رياضية حافلة، إذ لعب لأندية موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، كما سبق أن كان لاعبًا لأولمبياكوس موسم 2005/2006.

وحقق يايا توريه نجاحات رائعة مع الأندية التي لعب لها، فحقق لقب دوري أبطال أوروبا العام 2009 مع برشلونة، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

وكان توريه مع مانشستر سيتي عندما أحرز 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبًا في كأس الاتحاد و3 ألقاب في كأس الرابطة.

ومع أولمبياكوس تُوج توريه بلقب الدوري اليوناني وكأس اليونان العام 2006، واختير توريه أفضل لاعب أفريقي 4 مرات أعوام 2011، و2012، و2013، و2014.

استقبال جمهور اولومبياكوس الرهيب ليايا توريه.. يستاهلها الاسطورة https://t.co/RjY64F7Yql — Citizen Omar = (@omar_s42) ٢ سبتمبر ٢٠١٨