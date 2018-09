مبابي بعد طرده في مباراة باريس سان جيرمان ونيم: إذا تكرر الموقف سأكرر ما فعلته

شدد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على أنه سيكرر ما فعله ضد لاعب أولمبيك نيم وتسبب في طرده في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، بالجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، في لقاء انتهى بفوز الفريق الباريسي 4-2.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزها موقع “paristeam”: “ما حدث مجرد تراكمات. إنه أمر وارد في كرة القدم”.

وأضاف: “عندما تلعب في نادٍ كبير مثل سان جيرمان يجب ألا تنزعج كثيرًا أو تتأثر بالاستفزازات بل تجاوزها، وإلا ستتعرض للطرد في كل جولة، وأعتقد أنني لن أفعل ذلك مجددًا”.

وتابع: “كما رأى الجميع، فلم تكن هناك نية للعب كرة القدم من قبل لاعب نيم، حيث إنه قام بتدخل عنيف جدًا، وإذا تكرر الموقف، سأكرر ما فعلته ثم أعتذر للجماهير، لأنني لن أتحمل ما حدث”.

A red card for Kylian Mbappe!

The PSG forward lost it towards the end of his side's Ligue 1 clash with Nimes. ????#PSG #Ligue1 pic.twitter.com/Ip27YP9yzF

— Goal (@goal) September 1, 2018