باريس سان جيرمان يكتسح نيم ويواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

واصل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، سلسلة انتصاراته وتربعه على قمة الدوري الفرنسي، بعد تغلبه على مضيفه نيم أولمبيك بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نيم أولمبيك عند النقطة 6 في المركز الخامس.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 36 و40.

وردّ أولمبيك بهدفين عن طريق أنتونين بوبشون، وتيجي سافانييه، من ركلة جزاء، في الدقيقتين 63 و71.

واستعاد سان جيرمان التقدم مجددًا في الدقيقة 77 عبر كيليان مبابي، قبل أن يسجل الأوروغوياني أدينسون كافاني الهدف الرابع في الدقيقة 92.