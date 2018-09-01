بايرن ميونخ يهزم شتوتغارت ويواصل تصدر ترتيب الدوري الألماني

واصل فريق بايرن ميونخ اليوم السبت، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الألماني، وتغلب على مضيفه شتوتغارت بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية البايرن، ليون غوريتسكا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في الدقائق 37 و62 و76 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما ظل شتوتغارت دون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز فولفسبورغ على مضيفه باير ليفركوزن وهوفنهايم على ضيفه فرايبورغ بنفس النتيجة بثلاثة أهداف لهدف، وفيردر بريمن على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف.

فيما تعادل نورنبيرغ مع ماينز وأوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.