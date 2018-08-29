شفاينشتايغر ينال تكريمًا رائعًا في مباراة بايرن ميونخ وشيكاغو فاير الأمريكي الودية (فيديو وصور)

شفاينشتايغر ينال تكريمًا رائعًا في مباراة بايرن ميونخ وشيكاغو فاير الأمريكي الودية (فيديو وصور)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

لاقى باستيان شفاينشتايغر، أسطورة بايرن ميونخ، والمحترف الحالي بصفوف شيكاغو فاير الأمريكي، احتفالًا وتكريمًا خاصًا، أمس الثلاثاء، خلال المباراة التكريمية التي أقيمت بين فريقيه السابق والحالي.

وتم تصوير اللاعب مع البطولات الـ18 التي حققها خلال مشواره مع الفريق البافاري، قبل انطلاق المباراة، كما حصل على لوحة تجمع أبرز لحظاته مع إف سي هوليوود.

ولعب شفاينشتايغر، الشوط الأول بمقيص شيكاغو فاير، فيما لعب شوط المباراة الثاني بقميص الفريق البافاري، وتمكن من هز الشباك.

ووجه شفاينشتايغر، الشكر للجماهير التي احتشدت في ملعب أليانز أرينا، قائلًا: “أنا واحد منكم وسأظل كذلك، الماضي الخاص بي لا ينتمي إلا للبايرن، وليس هناك أي فريق آخر”.

وقال شفايني، في تصريحات لقناة أر تي إل: “لقد استمتعت بكل ثانية، من الشرف والفخر أن ألعب بقميص بايرن ميونخ والتسجيل مجددًا، أنا سعيد حقًا”.

ولعب شفاينشتايغر، بصفوف الفريق الأول للبايرن، من 2002 حتى 2015، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، في تجربة غير ناجحة، ليرحل بعدها إلى شيكاغو فاير.

وأحرز نجم المانشافت الهدف الرابع لعملاق بافاريا في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة في اللقاء الذي حسمه البايرن بنتيجة 4 – 0.

وكان نادي بايرن ميونخ كرَّم لاعبه السابق، بوضع اسمه في قاعة المشاهير بالمتحف الرياضي بملعب أليانز أرينا، ليصبح العضو رقم 18 الذي ينضم إلى القائمة.

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