شفاينشتايغر ينال تكريمًا رائعًا في مباراة بايرن ميونخ وشيكاغو فاير الأمريكي الودية (فيديو وصور)

لاقى باستيان شفاينشتايغر، أسطورة بايرن ميونخ، والمحترف الحالي بصفوف شيكاغو فاير الأمريكي، احتفالًا وتكريمًا خاصًا، أمس الثلاثاء، خلال المباراة التكريمية التي أقيمت بين فريقيه السابق والحالي.

وتم تصوير اللاعب مع البطولات الـ18 التي حققها خلال مشواره مع الفريق البافاري، قبل انطلاق المباراة، كما حصل على لوحة تجمع أبرز لحظاته مع إف سي هوليوود.

ولعب شفاينشتايغر، الشوط الأول بمقيص شيكاغو فاير، فيما لعب شوط المباراة الثاني بقميص الفريق البافاري، وتمكن من هز الشباك.

Bastian Schweinsteiger returned to Bayern for a friendly and the love still couldn't be stronger ❤ pic.twitter.com/fSUns242ns

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 28, 2018