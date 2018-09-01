مباراة باريس سان جيرمان ونيم.. نيمار يحتفل بطريقة ساخرة على لافتة تصفه بـ”الطفل الباكي” (فيديو)

قام البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، باستفزاز جماهير نيم، خلال مباراة الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الفرنسي.

وافتتح نيمار، أهداف المباراة في الدقيقة 36، وذهب للاحتفال بهدفه أمام مدرجات جماهير نيم، بجوار لافتة تحتوي على عبارة “نيمار الطفل الباكي”.

Neymar celebrating his goal away at Nimes in front of a banner branding him a 'crybaby.' #NOPSG pic.twitter.com/NQGoSur0Bz — Bagheera (@BagheeraLoui) September 1, 2018

ولم يسلم نيمار، من صافرات الاستهجان الصادرة من جماهير نيم، التي قذفته أيضًا ببعض زجاجات المياه.

وبهذا الهدف، رفع نيمار، رصيده إلى 4 أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

هدف دي ماريا الخيالللللييييي pic.twitter.com/TfwzPgEnqC — باريسي | PSG ¹⁹⁷⁰ (@Sbyq2001) September 1, 2018

من جانبه، افتتح أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، رصيده التهديفي في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بطريقة استثنائية.

ففي الدقيقة 40، عزز دي ماريا تفوق بي إس جي على مضيفه نيم، بهدف ثانٍ بعد 4 دقائق فقط من افتتاح نيمار للأهداف.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفه من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، مستغلًا سوء تمركز الحارس برناردوني، الذي أكمل الكرة في الشباك.

وأنهى العملاق الباريسي الشوط الأول متفوقًا على مضيفه نيم بهدفين دون رد.