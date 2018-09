مباراة باريس سان جيرمان ونيم.. نيمار يحتفل بطريقة ساخرة على لافتة تصفه بـ”الطفل الباكي” (فيديو)

قام البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، باستفزاز جماهير نيم، خلال مباراة الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الفرنسي.

وافتتح نيمار، أهداف المباراة في الدقيقة 36، وذهب للاحتفال بهدفه أمام مدرجات جماهير نيم، بجوار لافتة تحتوي على عبارة “نيمار الطفل الباكي”.

Neymar celebrating his goal away at Nimes in front of a banner branding him a 'crybaby.' #NOPSG pic.twitter.com/NQGoSur0Bz

— Bagheera (@BagheeraLoui) September 1, 2018