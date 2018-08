الشغب يتسبب في إلغاء مباراة وخروج سانتوس من كأس ليبرتادوريس (فيديو)

ألقت جماهير سانتوس ألعابًا نارية على مقاعد بدلاء إندبندينتي وحاولت اقتحام الملعب خلال مواجهة في ساو باولو بكأس ليبرتادوريس لأبطال أمريكا الجنوبية، أمس الثلاثاء، ليضطر الحكم إلى إلغاء المباراة قبل دقائق من نهاية اللقاء دون أهداف.

وتعني هذه النتيجة أن إندبندينتي، الذي اعتبره الاتحاد القاري في وقت سابق من ذلك اليوم فائزًا 3-صفر في لقاء الذهاب بداعي أن سانتوس أشرك لاعبًا بشكل غير قانوني، تأهل إلى دور الثمانية في البطولة المكافئة لدوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة بين الفريقين البرازيلي والأرجنتيني أمس بعدما بدأت جماهير سانتوس في إلقاء أجسام على مقاعد بدلاء إندبندينتي وعلى أرضية الملعب قبل ثماني دقائق من النهاية.

وحاول مجموعة من المشجعين اقتحام السور؛ ما دفع الشرطة إلى التدخل لفرض الهدوء. وقفز البعض من فوق الحاجز لاقتحام الملعب قبل أن تشن الشرطة هجومًا وقائيًا لمنع المزيد من أعمل الشغب.

وقرر الحكم التشيلي تأجيل المباراة وبعد دقائق خرج مع الفريقين إلى غرفة الملابس وأنهى اللقاء دون استكمال الدقائق المتبقية.

A face-off between fans and riot police could see #SantosFC's run in the Copa Libertadores come to an abrupt end.#SANxIND #CopaLibertadores pic.twitter.com/sM7lVUWlkk

— fuboTV (@fuboTV) August 29, 2018