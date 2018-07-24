سانتوس البرازيلي يضم كارلوس سانشيز لاعب أوروغواي

قال سانتوس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع كارلوس سانشيز، لاعب منتخب أوروغواي، بعقد يمتد ثلاثة أعوام.

وقضى لاعب الوسط سانشيز (33 عامًا) آخر عامين مع مونتيري المكسيكي وشارك ثلاث مرات في خمس مباريات لأوروغواي في كأس العالم في روسيا.

Así fue la presentación de Carlos Sánchez en el Santos de Brasil. El uruguayo usará la número 7, el dorsal que Neymar tuvo en sus comienzos en el Peixe. pic.twitter.com/eHeLEl4hAC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2018

وانضم سانشيز إلى برايان رويز لاعب كوستاريكا ليصبح ثاني صفقة كبيرة لسانتوس للاعبين شاركوا في كأس العالم الأخيرة.