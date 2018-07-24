سانتوس البرازيلي يضم كارلوس سانشيز لاعب أوروغواي

سانتوس البرازيلي يضم كارلوس سانشيز لاعب أوروغواي

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال سانتوس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع كارلوس سانشيز، لاعب منتخب أوروغواي، بعقد يمتد ثلاثة أعوام.

وقضى لاعب الوسط سانشيز (33 عامًا) آخر عامين مع مونتيري المكسيكي وشارك ثلاث مرات في خمس مباريات لأوروغواي في كأس العالم في روسيا.

وانضم سانشيز إلى برايان رويز لاعب كوستاريكا ليصبح ثاني صفقة كبيرة لسانتوس للاعبين شاركوا في كأس العالم الأخيرة.

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