مدرب يعرقل أحد لاعبي الفريق المنافس في مشهد طريف (فيديو وصور)

قرر حكم إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية الروماني طرد مدرب ارتكب واقعة غريبة عندما عرقل أحد لاعبي الفريق المنافس وهو يقف على خط التماس بينما اللاعب يحاول بناء هجمة.

وخلال مباراة منتخب”شينديا تارغويست” متصدر المسابقة على ملعبه أمام “أرغيس” عرقل إميل ساندوي المدير الفني للضيوف أحد لاعبي الفريق المنافس عندما كان يحاول اللحاق بكرة من على خط التماس في واقعة غريبة للغاية.

لكن الحكم اكتشف الأمر بعد اعتراض اللاعب الذي سقط على الأرض ولم يصدق ما حدث، ليطرد الحكم ساندوي الذي اعتذر قبل خروجه من الملعب.

ومن المتوقع أن يتعرض المدير الفني لعقوبة من قِبل الاتحاد الروماني للعبة ما يشير إلى غيابه عن مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة على الأقل لفريقه في المسابقة.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكلٍ منهما حيث يتصدر “شينديا تارغويست” المسابقة بعشر نقاط من 4 مباريات مقابل 8 نقاط لأرغيس.