بوردو يحقق فوزًا مثيرًا على موناكو في الدوري الفرنسي

أهدر بوردو، الذي يلعب دون مدرب دائم بعد بداية سيئة للموسم، ركلة جزاء قرب النهاية لكنه سجل بعد ذلك في الوقت بدل الضائع ليهزم موناكو 2/1، ويحصد أول 3 نقاط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وحقق بوردو الفوز بفضل هدفين من فرنسوا كامانو مهاجم غينيا لذا فإن هدف الإيطالي بييترو بليجري مهاجم موناكو البالغ عمره 17 عامًا لم يكن مفيدًا.

وجاء الانتصار في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير بوردو لمعرفة إذا كان تييري هنري مهاجم فرنسا السابق سيتولى تدريب الفريق.

وقالت إذاعة (آر.إم.سي) يوم الأربعاء الماضي إن هنري، الذي تألق كلاعب في آرسنال وبرشلونة، وافق على تدريب بوردو، بينما ذكرت صحيفة “ليكيب” اليوم الأحد أن المفاوضات لا تزال جارية.

وقرر بوردو إيقاف مدربه جوس بويت القادم من أوروغواي منذ 10 أيام بسبب تعليقه على سياسة التعاقدات بالنادي بعد بيع المهاجم جايتان لابورد إلى مونبلييه.

وتقدم بوردو، تحت قيادة المدرب المؤقت إيريك بيدو، بهدف سجله كامانو من ركلة جزاء بعد 3 دقائق من الشوط الثاني.

وأدرك بليجري، الذي يخوض مباراته الرابعة مع موناكو منذ انضمامه في يناير الماضي، التعادل بعد 15 دقيقة ليسجل لأول مرة في الدوري الفرنسي.

وحصل بوردو على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد خطأ من دييغو بيناليو حارس موناكو لكن الحارس السويسري تحول إلى بطل بعد لحظات وأنقذ الركلة من صمويل كالو.

ورغم ذلك استمرت محاولات بوردو وسجل كامانو هدف الانتصار.