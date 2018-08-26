بروسيا دورتموند يقسو على لايبزيغ في مباراتهما الأولى في الدوري الألماني (فيديو)

افتتح بروسيا دورتموند سلسلة مبارياته في الدوري الألماني للموسم الجديد 2018/2019 بفوز كبير على منافسه لايبزيغ بنتيجة 4/1، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر لاعبه جان كيفن أوغستين بعد 35 ثانية، ليسجل أسرع هدف في تاريخ النادي.

لكن رد بروسيا دورتموند جاء قاسيًا بعدما سجل 4 أهداف، بينها 3 في الشوط الأول.

وبدأت رباعية بروسيا دورتموند عبر محمود داود في الدقيقة 21، بضربة رأسية بعد كرة عرضية من مارسيل شميلزر.

وجاء الهدف الثاني لأسود فيستفاليا في الدقيقة 40 عبر مارسيل سابيتسر بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجّل البلجيكي أكسيل فيتسل الهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند 3/1.

وقبل نهاية المباراة بقليل سجل ماركو رويس الهدف الرابع لبروسيا دورتموند، ليحقق فوزه الثاني في خامس مباراة ضد منافسه.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع بايرن ميونخ، وبروسيا مونشنغلادباخ، وآينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ، وأوغسبورج، وهيرتا برلين، وماينز.

الدوري الألماني | دورتموند 1 × 1 لايبزيج | هدف التعادل لـ دورتموند HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/Q9k8SxC6Yw — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الألماني | دورتموند 1 × 1 لايبزيج | هدف التعادل لـ دورتموند HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/Q9k8SxC6Yw — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الألماني | دورتموند 2 × 1 لايبزيج | هدف دورتموند الثاني HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/dUS6GZpmUn — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الألماني | دورتموند 3 × 1 لايبزيج | هدف دورتموند الثالث .. هدف جمييييييل ” HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/AFBcC1sd6A — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨