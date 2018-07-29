بايرن ميونخ يستعد لخطف موهبة جديدة من بروسيا دورتموند

يستعد بايرن ميونخ الألماني لخطف موهبة جديدة من منافسه بروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تراقب موقف اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع بروسيا دورتموند، في ظل تقارير عن اهتمام ريال مدريد وليفربول بضمه.

وتردد أن بوليسيتش رفض عرض بروسيا دورتموند لتجديد عقده الذي سينتهي صيف 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن بروسيا دورتموند سيرفض جميع محاولات ريال مدريد للتعاقد مع بوليسيتش الصيف الحالي.

وانضم بوليسيتش إلى بروسيا دورتموند العام 2015، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويمتد عقده مع أسود فيستفاليا حتى العام 2020، وتبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.

ويملك بوليسيتش 12 هدفًا في 97 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وسجل بوليسيتش 9 أهداف في 20 مشاركة دولية مع المنتخب الأمريكي