يوليان ناغلزمان مدرب هوفنهايم يعترف بالخضوع لعملية تجميل (صورة)

ظهر يوليان ناغلزمان المدير الفني لهوفنهايم بشكل جديد تمامًا في خسارة فريقه 2/3 أمام بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا حيث بدا عليه قد خضع لعملية تجميل.

وأدخل المدير الفني البالغ من العمر 31 عامًا تغييرًا جذريًا على شكله حيث صبغ شعره إلى اللون الأسود بدلًا من الأصفر ووضع بعض المكياج وشذب حاجبيه.

وقال ناغلزمان لصحيفة “بيلد” الألمانية غداة المباراة التي أقيمت الجمعة: “يُسمح دائمًا للنساء بتغيير هيئتهم من وقت لأخر ولذلك فكرت في فعل الشيء ذاته كرجل. لقد حاولت ذلك. أتمنى أن أكون قد نجحت”.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز 3/1 على هوفنهايم في أولى جولات الدوري الألماني.

وتردد أن ريال مدريد قدّم عرضًا لناغلزمان لتولي تدريب الفريق الملكي خلفًا لزين الدين زيدان لكن المدرب الشاب رفض العرض.