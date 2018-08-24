بايرن ميونيخ يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالفوز على هوفنهايم (فيديو)

استهل فريق بايرن ميونخ، مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بثلاث نقاط، بتغلبه على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وبذلك، انتزع الفريق البافاري (حامل اللقب) أول ثلاث نقاط له في المسابقة المحلية.

ونجح بايرن ميونيخ في إنهاء الشوط الأول لصالحه، متقدمًا بهدف دون ردٍ عن طريق توماس مولر في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 57 أدرك هوفنهايم التعادل عن طريق المجري آدم شالاي، لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وكشر لاعبو البايرن عن أنيابهم مستغلين عاملي الأرض والجمهور إلى أن جاءت الدقيقة 82 لتشهد معها الهدف الثاني للبافاري عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء.

وقضى الهولندي آريين روبين على أحلام هوفنهايم في إدراك التعادل، بإحرازه للهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 91.