آرسين فينغر: تييري هنري سيتولى تدريب نادٍ فرنسي

قال المدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، إن مواطنه تييري هنري، جاهز لتدريب نادي بوردو الفرنسي، بعدما ارتبط بتدريب الفريق خلفًا لغوستافو بويت.

وعن اقتراب هنري من تدريب بوردو نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن فينغر قوله: “نعم إنه يريد أن يفعل ذلك، إنه ذكي ولديه الصفات الكافية لذلك”.

ويعمل هنري (41 عامًا) حاليًا كمساعد للمدرب خافيير مارتينيز في منتخب بلجيكا.

وأضاف: “السؤال الذي نسأله لأنفسنا دائمًا هو ما إذا كنا مستعدين للتضحية بحياتنا من أجل مهنة التدريب أو لا”.

وعن مستقبله قال فينغر إنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن، وقال: “قررت عدم اتخاذ قرار، لقد قلت إنني لن أتخذ قرارًا قبل سبتمبر المقبل”.

واستقال فينغر (68 عامًا) من تدريب آرسنال بنهاية الموسم الماضي، بعد 22 عامًا مع الغانرز.