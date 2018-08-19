رئيس بايرن ميونخ: جيروم يقترب من باريس سان جيرمان

قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم إن رحيل المدافع جيروم بواتينغ عن الفريق مازال بنسبة 50%، في ظل اهتمام كبير من باريس سان جيرمان بالدولي الألماني.

وكان بواتينج (29 عامًا) لاعب خط وسط منتخب المانيا مرتبطًا أيضًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف لكن الموعد النهائي للانتقالات في إنجلترا انتهى ما جعل باريس سان جيرمان منافسًا وحيدًا على ضمه.

وأضاف هونيس لشبكة “سكاي نيوز”: “أخبر جيروم (كارل هاينز رومينيغه) الرئيس التنفيذي للنادي أنه يريد التغيير. فرصة بقائه في النادي تمثل 50% مقابل 50% للرحيل. سنكون سعداء في حال بقائه لأنه لاعب رائع وفي حال رحيله ستكون وجهته سان جيرمان”.

وأضاف هونيس “عندما يرغب اللاعب الرحيل ولدينا بدائل فإننا نشغل أنفسنا بهذا الأمر. سيتم التوصل إلى قرار خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وعرض مانشستر يونايتد على بواتينغ لاعب مانشستر سيتي السابق عرضًا للانتقال إلى أولد ترافورد هذا الصيف مقابل 40 مليون إسترليني لكن مانشستر يونايتد تراجع وأراد استعارته وليس شراءه بشكل نهائي نظرًا لغيابه عن 33 مباراة في الموسمين الماضيين.

وتُوج بواتينغ بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ 6 مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2013 وشارك في 73 مباراة دولية وتٌوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.