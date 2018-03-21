بعد قرار رحيله عن بايرن ميونخ.. صراع أوروبي رباعي على ضم جيروم بواتينغ

يتأهب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لمنافسة غريمه وجاره يونايتد على ضم جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ مقابل 50 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.

ورحل الظهير الأيسر لبايرن ميونخ عن سيتي قبل سبع سنوات، لكنه قد يكون متاحًا هذا الصيف للرحيل عن النادي البافاري، لذلك سيستغل غوارديولا الفرصة للتعاقد مع لاعبه السابق البالغ من العمر 29 عامًا.

وسيعزز الفائز بكأس العالم دفاع غوارديولا، رغم أن سيتي في طريقه للتتويج بلقب الدوري المحلي خلال مباراتين فقط، ومع ذلك يسعى إلى تدعيم صفوفه.

ويهتم أيضًا مانشستر سيتي بالتعاقد مع بواتينغ لتعزيز خط دفاعه الموسم المقبل، وكذلك ريال مدريد، وبرشلونة، لكن غوارديولا فرصته أكبر نظرًا لعمله ثلاث سنوات في ميونخ، وتتويجه بلقب البوندسليغا ثلاث مرات بين عامي 2014 و 2016.

ويمكن لبواتينغ أيضًا اللعب في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، حيث يعتبر أحد أفضل المدافعين في أوروبا.

وغادر بواتينغ مانشستر سيتي في 2011 لتعزيز فرصه في ألمانيا بالانضمام إلى بايرن ميونخ، وفي غضون ثلاثة أعوام تُوّج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

وعانى النجم المولود في برلين من مشكلة في الفخذ، لكنه عاد الموسم الحالي للعب بشكل منتظم، وهنالك مصادر قريبة منه تتوقع رحيله الصيف المقبل.