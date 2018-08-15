إنييستا يسجل ثاني أهدافه في الدوري الياباني (فيديو)

واصل الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني، تألقه مع فريقه بإحرازه هدفًا في مرمى سانفريس هيروشيما، ضمن منافسات الدوري الياباني.

وسجل إنييستا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ17 من صناعة لوكاس بودولوسكي مثلما حدث في هدفه الأول.

ويعد هذا الهدف هو الثاني للرسام، بعدما سجل هدفًا خياليًا في الجولة الماضية، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من الألماني لوكاس بودولسكي، زميله في الفريق، ليراوغ المدافع والحارس ويضع الكرة في الشباك.

???????? – We support Iniesta in Japan now. pic.twitter.com/zuWwwDXCAB — MUNDIAL (@MundialMag) August 15, 2018

يذكر أن إنييستا انتقل هذا الصيف من برشلونة إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني في صفقة مجانية.

ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث و16 نقطة عن هيروشيما المتصدر.

بينما رفع هيروشيما رصيده إلى 49 نقطة ليحافظ على فارق تسع النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني.

ويلعب فيسيل كوبي مباراته المقبلة بالجولة الـ 23 من الدوري الياباني أمام شونان صاحب المركز الثاني عشر يوم الأحد المقبل.