إنييستا يسجل ثاني أهدافه في الدوري الياباني (فيديو)

واصل الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني، تألقه مع فريقه بإحرازه هدفًا في مرمى سانفريس هيروشيما، ضمن منافسات الدوري الياباني.

وسجل إنييستا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ17 من صناعة لوكاس بودولوسكي مثلما حدث في هدفه الأول.

ويعد هذا الهدف هو الثاني للرسام، بعدما سجل هدفًا خياليًا في الجولة الماضية، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من الألماني لوكاس بودولسكي، زميله في الفريق، ليراوغ المدافع والحارس ويضع الكرة في الشباك.

???????? – We support Iniesta in Japan now. pic.twitter.com/zuWwwDXCAB

— MUNDIAL (@MundialMag) August 15, 2018