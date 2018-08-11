شاهد.. هدف رائع لآندريس إنييستا في الدوري الياباني (فيديو)

سجل النجم الإسباني آندريس إنييستا هدفًا رائعًا لفريقه فيسيل كوبي في مباراته ضد جوبيلو إيواتا، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الياباني الممتاز.

وتلقى إنييستا تمريرة رائعة من أحد زملائه، ليتسلم الكرة بطريقة رائعة، ثم راوغ مدافعًا ثم حارس مرمى المنافس، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وفاز فيسيل كوبي 2/1 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة من 21 مباراة في المركز الرابع على لائحة الترتيب.

يشار إلى أن إنييستا البالغ من العمر 34 عامًا قرر ترك برشلونة بعد مسيرة حافلة استمرت 16 عامًا، وانتقل إلى فيسيل كوبي بعقد يمتد حتى العام 2020.

وهذه ثالث مباراة لإنييستا مع فيسيل كوبي وخسر في المباراتين السابقتين 3/0 و1/0.