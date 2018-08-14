معركة شرسة بين لاعبات في الأرجنتين تسفر عن إصابات (فيديو)

شهدت مباراة لكرة القدم النسائية في الأرجنتين معركة شرسة بين فريقي “يونيفيستاريو” و”ليبرتاد”، انتهت بإصابة العديد منهن بإصابات استدعت نقل 4 منهن للمستشفى.

واندلعت المعركة بعد قيام مدربة فريق ليبرتاد بالاعتراض بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقها، ما أدى إلى شحن الأجواء بين لاعبات الفريقين داخل المستطيل الأخضر، وبدأت المشاجرة بعد ملاسنة بين إحدى لاعبات يونيفيستاريو ومدربة الفريق المنافس عند الخط الجانبي للملعب، قبل أن تتدخل لاعبات ليبرتاد لفظيًا للدفاع عن مدربتهن، فتسارعت الأحداث إلى تشابك بالأيدي، ثم إلى عراك شديد شاركت فيه أغلب لاعبات الفريقين.

وتدخلت لاعبات الفريق داخل الملعب وحدثت معركة حامية، حيث اشتبكت لاعبات الفريقين في شجار شديد أسفر عن عدة إصابات.

وانتشر هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا، نظرًا لغرابة الموقف في ظل أن المعركة كانت شرسة وأشرس من معارك الملاعب بين الرجال، لينهي الحكم المباراة بعد نقل 4 لاعبات إلى المستشفى.