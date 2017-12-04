حكام الدوري الأرجنتيني يحتجون على عنف الملاعب بإيقاف المباريات (فيديو)

قرر حكام الكرة الأرجنتينية إيقاف مبارياتهم، أمس الأحد، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الأرجنتيني، احتجاجًا على الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة من زملائهم خلال مباراة لعبت ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة.

وقام كل من فيرناندو إيكنيكي، الذي أدار مباراة تيجري وسان لورينزو، وفاكوندو تايو، حكم لقاء بوكا جونيورز وآرسنال، بإيقاف المباراتين بعد ثلاث دقائق من انطلاقهما ليرفعا بعد ذلك، مع مراقبي الخط الجانبي للملعب، صورة الحكام الثلاثة الذين تعرضوا للاعتداء.

وفي مدينة لا بلاتا التي تبتعد 50 كيلومترًا عن جنوبي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعرب حكام خيمناسيا وريفر بليت عن استيائهم مما حدث لزملائهم، وقام حكم الساحة فيرناندو اسبينوزا مع مساعديه باصطحاب أحد الحكام المعتدى عليهم، ويدعى برونو أميكوني، إلى داخل الملعب.

#TNTSports | En la cancha de #Boca también hubo un reconocimiento a los árbitros agredidos en el Federal B ???????? pic.twitter.com/MaGoW2Cu2q — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 3, 2017

وتعرض أميكوني ومساعداه مارسيلو أكوستا وماوريسيو لونا للاعتداء من قبل بعض من جماهير نادي “خوبينتود”.

واقتحم أنصار الفريق المذكور الملعب، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام إندبييندينتي تشيفلكوي واعتدوا على الحكام باللكمات والأحجار والعصي.

ونقل الضحايا إلى أحد المستشفيات على خلفية إصابتهم بجروح بالغة.