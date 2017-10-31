ماذا فعل اللاعبون مع أول حكمة مساعدة في الدوري الأرجنتيني؟

المصدر: د ب أ

أصبحت سيسيلا تروكو أول امرأة تعمل كحكم مساعد في مباراة بدوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم.

وشاركت تروكو/29 عاما/ في إدارة المباراة، التي جمعت بين ديفنسا خوستيسيا، وأوليمبو أمس الاثنين وانتهت بالتعادل 1 / 1 ضمن منافسات المرحلة السابعة من مسابقة الدوري الأرجنتيني.

وسيسيلا تروكو هي شقيقة لأحد حكام الدرجة الأولى (سيلفيو تروكو) وبدأت مشوارها مع التحكيم في دوري الدرجة الثانية، ودوريات المقاطعات بالأرجنتين.

وذكرت وسائل الإعلام في الأرجنتين أن لاعبي الفريقين توجهوا بعد اللقاء لتحية تروكو، والإشادة بأدائها؛ ما كان له أثره الإيجابي الكبير عليها.

واختتمت المرحلة السابعة من الدوري الأرجنتيني منافساتها، بتعادل آخر بين تيغري وروساريو سنترال (1/ 1).

وافتتح لاعب الوسط لوكاس مينوسي التسجيل لصالح تيغري في الدقيقة الـ 16، بيدَ أنّ المهاجم ماركو روبن نجح في إدراك التعادل لصالح روساريو في الدقيقة الـ 80.