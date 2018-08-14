الظاهرة البرازيلي رونالدو يغادر المستشفى بعد تعافيه من نزلة برد حادة

خرج رونالدو نازاريو، مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، من مستشفى في إبيزا، يوم الثلاثاء، بعدما تعافى من نزلة برد حادة تعرض لها خلال قضاء عطلة في إسبانيا.

ودخل اللاعب السابق البالغ عمره 41 عامًا المستشفى، يوم الجمعة الماضي؛ بعدما ذكرت تقارير أنه أصيب بالتهاب رئوي. وأبلغ مسؤولون في المستشفى وسائل إعلام محلية بمغادرة رونالدو، اليوم الثلاثاء.

ونشر النجم البرازيلي صورا عبر حسابه الرسمي على تويتر مؤكدا تعافيه، قائلا: “مرحبا جميعا، عدت للمنزل بعد عدة أيام في المستشفى. أشكركم على رسائلكم الرقيقة المليئة بالطاقة الإيجابية. أشكر الأطباء والفريق المعالج والممرضات. الآن دعونا نركز على كرة القدم، فهذا الموسم سيكون رائعا وواعدا”.

Oi pessoal! Já to em casa depois de alguns dias na clínica. Obrigado a todos pelos comentários carinhosos e energia positiva! Mt obrigado tbm à equipe de médicos e enfermeiros. Agora vamos focar no futebol! Essa temporada vai ser incrível e promete mts novidades. pic.twitter.com/8gRds2iFaU — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 14, 2018

وطمأن رونالدو متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي، أنه استعاد عافيته وأنه على وشك العودة لمنزله بعد تعافيه من “نزلة برد حادة”.

واعتزل رونالدو كرة القدم في 2011، عقب مسيرة حافلة مع: أيندهوفن وبرشلونة وإنترناسيونالي وميلانو، وأندية كورنثيانز وكروزيرو في البرازيل، وكذلك ريال مدريد حيث يعمل سفيرًا للنادي.

وفاز المهاجم البرازيلي بالدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد وكأس الاتحاد الأوروبي مع إنترناسيونالي، وكأس العالم مرتين في 1994 و2002 مع البرازيل، كما بلغ النهائي في نسخة 1998 في فرنسا.

وفاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 1997 و2002.